Santé : le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (SUTSAS) se désaffilie de l’union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) et tacle le MSAS

En vue de créer les conditions de la réalisation d’une nouvelle centrale syndicale ou de former un pôle combatif avec la FGTS-B, le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (SUTSAS) se désaffilie de l’union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS). En effet le comité exécutif national, réuni en session ordinaire le samedi 28 janvier 2023 à l’ENDSS, à cinq jours de son 41ème anniversaire (02 février 2023), a pris la résolution ci-dessus à l’issue de ses travaux.



Le SUTSAS a par ailleurs, au delà de cette décision, lancé un appel au SAMES à une collaboration franche et sincère pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de toutes les catégories socioprofessionnelles du secteur de la santé et de l’action sociale ;

Le syndicat entend aussi intensifier la présente lutte pour l’application dans la globalité des deux protocoles et la remise de Monsieur SANO dans ses fonctions de Chef de Service des Soins Infirmiers (CSSI). Il a par aussi déclaré le Docteur Ousmane GUEYE Directeur de l’hôpital régional de Ourossogui Persona no grata, et rendu aussi le Dr Marie Khémesse NGOM, Ministre de la santé et de l’action sociale, l’unique responsable du réchauffement du climat social déjà délétère et décide d’imprimer à cette lutte un caractère national ;

Enfin le CEN de dénoncer par des déclarations au niveau de toutes les unions régionales et au BEN pour répondre aux notes d’affectation arbitraires des camarades Amadou Lamine SANO et Youssoupha DIOP dans des points de presse avant de finir par inviter les militants et sympathisants à célébrer le 41ème anniversaire de son existence légale le jeudi 02 février 2023 sur l’étendue du territoire national.