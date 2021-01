Santé : Le Sames annonce le dépôt d’un préavis de grève face à l’inertie des autorités devant la détresse du Dr SOD.

Le mutisme de l’État devant la détresse de certains de leurs jeunes collègues face à la maladie, est une situation qui a mis en colère les membres du Syndicat autonome des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames). Ces derniers, face à la détresse dans laquelle se trouvent le Dr Sod (Sadio Ousmane Diédhiou) et le Dr MZ ont crié leur indignation pour relever une discrimination qui ne dit pas son nom. Mais surtout manifester leur volonté d’engager une grève de 72 h à partir du 8 février prochain.



Une discrimination caractérisée par le fait que l’État ‘’évacue allègrement d’autres personnes souffrant de maladies moins graves’’. Le Sames, témoin de cette situation, dit regretter ‘’l’absence de prise en charge médicale correcte pour les étudiants, les médecins, les pharmaciens et chirurgiens-dentistes en spécialisation ainsi que pour les internes conduisant à ces situations regrettables’’. Il a reproché au ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msa, de ne pas avoir ‘’finalisé le processus du statut des Des et celui des Internes prenant en compte leur prise en charge médicale, malgré son engagement’’.



Quelques autres points constituent les raisons évoquées par le Sames pour envisager d’aller en grève. Il s’agit de ‘’la gestion désastreuse des ressources humaines par le Msas qui est en passe de faire des nominations clientélistes de jeunes novices aux postes de responsabilité les plus importants, des mutations arbitraires et de l’absence de compétition aux postes, la règle’’. Le Sames en veut pour preuve, la récente nomination d’un Directeur des ressources humaine (Drh) sans expérience ni qualification. Un choix qui constitue ‘’le dernier exemple le plus édifiant, sans oublier les nominations à Dakar de médecins-chefs de district à leur premier poste, les mutations abusives des médecins-chefs de district de Saint-Louis et Richard Toll, etc’’. Le Msas, quant à lui ‘’est resté sourd malgré les multiples alertes qui lui ont été lancées’’.



Le 3e point de revendication a porté sur le ‘’non-respect des accords signés par l’État en 2014 en rapport avec les parcelles à usage d’habitation de la Zac du Lac Rose, l’indemnité de représentation médicale (Irm) due aux agents dans la commune des Parcelles Assainies et le rappel de cette indemnité aux agents des collectivités territoriales, ceux de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna) et ceux de l’Agence de la Cmu sans compter les autres points de la plateforme revendicative de 2019 qui n’ont fait l’objet d’aucun traitement’’.



À défaut d’une ‘’réponse appropriée de l’autorité dans un délai d’un mois’’, le Sames dit se réserver le droit d’observer un mouvement de grève initiale de 72 h à partir du 8 février 2021. Tout en espérant que cette période de préavis sera prise en compte pour des avancées franches et sincères’’.