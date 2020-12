Santé / Augmentation des cas communautaires : « Quelque chose est en train de se passer. Il faut absolument prendre des mesures idoines... » (Abdoulaye Diouf Sarr)

Dans la crainte d’une deuxième vague de contamination du coronavirus, le président de la République, lors du conseil des ministres d'hier, a ordonné au Gouvernement de s’impliquer davantage dans la lutte contre la Covid-19, face au relâchement constaté et à l’augmentation relative des cas communautaires, de renforcer les contrôles systématiques du port du masque dans les transports, lieux et établissements publics.



A cet égard, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale est interpellé sur les mesures préventives afin d’éviter l’engorgement des structures sanitaires.



Compte tenu de l’urgence, Abdoulaye Diouf Sarr a rencontré ce jeudi le comité national de gestion des épidémies en vue d’analyser et préparer des mesures par rapport à la situation nouvellement constatée.



À la suite des analyses mensuelles faites, le ministre de la santé précise que les résultats obtenus traduisent une augmentation notoire des cas communautaires. Et même si le nombre de cas enregistrés au mois d’octobre est beaucoup plus élevé que celui du mois novembre. « Il faut se rendre à l’évidence, être réaliste et constater que quelque chose est en train de se passer. Il faut absolument prendre des mesures idoines… », a affirmé le ministre.



Cette rencontre avec les experts du CNGE permet d’affiner et de pré valider les mesures. Abdoulaye Diouf Sarr de préciser : « il faut absolument le strict respect de l’arrêté du ministère de l’intérieur sur les mesures barrières. Et à ce niveau-là, des choses vont être faites pour que cet arrêté qui est en vigueur jusqu’au cinq (5) janvier soit respecté dans cette période. »



Une mobilisation nationale est recommandée par le ministre de la santé pour que les mesures barrières entrent dans la routine des sénégalais. Il s’agit du port systématique du masque partout, le respect de la distance physique, l’interdiction de tout regroupement. Pour la suite, une campagne de communication sera faite pour que la population soit sensibilisée.