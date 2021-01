Santé : Aplaisie Médullaire, les explications du Dr Guissé sur cette maladie dont souffre SOD.

Aplasie Médullaire. Cette maladie dont souffre l’étudiant en Médecine Sadio Ousmane Diédhiou, est un dysfonctionnement de la moelle osseuse. Cette maladie rare présente dès lors par une faiblesse de cellules souches qui assurent le renouvellement quotidien des globules rouges, blancs et des plaquettes au niveau du sang. Ce qui le plus souvent expose les personnes atteintes par ladite maladie à des infections et souffre d’une anémie, des fièvres inexpliquées d’où la transformation corporelle de l’individu.



Le Dr Guissé du service national de l’éducation et de l’information pour la santé (Sneips) précise toutefois, que l’Aplasie Médullaire est une maladie acquise. Elle n’est pas contagieuse et le plus souvent touche les personnes d’âges extrêmes. Il estime que, même s’il existe des médicaments pour cette maladie, la greffe de moelle osseuse reste la meilleure manière de la traiter.