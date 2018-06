Santé : 9 milliards de F Cfa du Canada pour la santé et le bien être des femmes et adolescents du Sud

Le secrétaire général du ministère de la santé et de l’action sociale a procédé ce jour au lancement officiel du projet " Amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des adolescents du sud du sénégal ( SDAFSS). "



Le gouvernement du Canada a financé le projet d’un montant de 19,9 millions de dollars canadiens sur cinq ans (2018-2022).



Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique d’aide internationnale féministe du Canada qui fait la promotion de la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Ainsi, elle vise à améliorer la santé des femmes du sud ( Ziguinchor, , Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Kédougou ) à travers une meilleure utilisation des services en santé maternelle, y compris la planification familiale, en santé de la reproduction des adolescents(es)/ jeunes et en prévention et prise en charge des violences sur le genre …