Sandiara : Cri du coeur des habitants du quartier Sandaga ...

Les habitants du quartier Sandaga de Sandiara ne savent plus à qui s'adresser. En sit-in dans leur quartier, ces habitants ont listé leurs doléances qui ont pour noms : manque d'électricité, factures d'eau exorbitantes, insécurité, abris provisoires.

D'ailleurs, les habitants de ce quartier loti depuis 1974, face à cette situation désespérante, crient au secours et interpellent les autorités. Selon eux, on parle de beaucoup de milliards à Sandiara et pourtant leur quartier Sandaga reste toujours malade ...