Saly : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye annonce une réforme équitable du secteur de l’eau et réaffirme l’engagement de l’État pour un hivernage sans chaos

Après l'ouverture d’un atelier, une conférence de presse s'est tenue lors de laquelle le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a présenté les grandes lignes de la nouvelle réforme engagée par son département. Une réforme axée sur l’équité dans la distribution de l’eau et l’adaptation du secteur aux défis climatiques et sociaux actuels.

Le ministre a insisté sur la nécessité de corriger les inégalités territoriales, en rappelant que le droit à l’eau doit être garanti pour tous les citoyens, qu’ils vivent en ville ou en milieu rural. Il a notamment déploré la situation difficile que vivent certaines localités comme la commune de Fimela, où les problèmes d’approvisionnement en eau sont persistants. « Les besoins en eau ne peuvent plus attendre. Des solutions durables sont en vue pour soulager les populations de Fimela », a-t-il assuré au micro de Dakaractu Mbour.

Cette dynamique s’inscrit dans la mise en œuvre prochaine de la lettre de politique sectorielle 2025–2050, issue des concertations nationales de Kaolack. Cette stratégie repose sur trois piliers :

1. La refondation du ministère, pour une administration plus moderne et réactive ;

2. Une gouvernance durable et transparente des ressources hydriques, dans un contexte de pression croissante ;

3. L’équité territoriale, afin de garantir un accès juste et équilibré aux services d’eau et d’assainissement.

Concernant l’hivernage, Cheikh Tidiane Dièye a rassuré l’opinion : des dispositifs sont en place pour anticiper sur les risques d’inondation. Il a notamment évoqué le curage des canalisations, l’entretien des stations de pompage, et une veille opérationnelle dans les zones sensibles.

En conclusion, le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de rompre avec l’improvisation et de bâtir une politique de l’eau plus juste, plus proactive et plus humaine.

Mais sur le terrain, le constat reste préoccupant. Chaque hivernage, les fortes pluies provoquent des dégâts considérables, notamment dans les zones périurbaines et les quartiers précaires. Des maisons sont envahies, des routes coupées, des écoles fermées. Et pendant que les eaux stagnent, les populations observent, souvent impuissantes, faute de moyens ou d’interventions rapides. Une réalité qui contraste parfois avec les discours d’anticipation et souligne l’urgence d’un changement profond...