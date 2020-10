Saly : L'insertion des Asp, une priorité du ministère de l'intérieur...

L'insertion des agents d'assistance à la sécurité de proximité (Asp) est devenue depuis un certain temps une affaire des autorités, particulièrement du ministère de l'intérieur. Ceci reste le prétexte d'un atelier organisé à Saly par les services du ministère de l'intérieur. Selon le secrétaire général dudit ministère, cette recherche d'emploi reste une chose presque acquise grâce à certaines institutions comme le ministère de l'environnement et celui des collectivités territoriales avec les mairies. Cependant le directeur général de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité pense que après sept années de service volontaire rendu, une décision ne pouvait pas être plus sage et normal que celui du président de la République Macky Sall de décider d'insérer ces jeunes.