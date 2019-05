Saisie sur ses comptes : La Sodefitex dans de sales draps...

Selon les informations de Libération, la Sodefitex est dans de sales draps.

À preuve, le tribunal a ordonné une saisie sur ses comptes à la suite d'une action intentée par Memba Tounkara et des tiers. La Sodéfitex avait saisi d'ailleurs le tribunal pour contester cette saisie. Mais les juges l'ont débouté de sa demande de nullité de la saisie attribution de créances pratiquée les 26, 27 et 28 février 2019 suivant exploit de Me El Hadj Diouf Sarr, huissier de justice.

Tout au plus, le tribunal a cantonné la saisie sur le compte de la Sodetifex ouvert dans les livres de la Sgbs et ordonné par conséquent la main levée de ladite saisie sur les autres comptes bancaires.