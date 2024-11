Saisie spectaculaire de chanvre indien à Keur Massar : 667 kg de stupéfiants interceptés par la Brigade de Zone Franche Industrielle

La lutte contre le trafic de drogue au Sénégal a récemment connu un tournant décisif grâce à une opération de la brigade de la Zone Franche Industrielle de Keur Massar. Dans une opération conjointe menée entre le 18 et le 19 novembre 2024, la gendarmerie a procédé à la saisie d’une quantité impressionnante de chanvre indien, une prise qui envoie un signal fort aux trafiquants opérant dans le pays.



Une saisie spectaculaire après une enquête minutieuse



Selon le communiqué lu par la rédaction de DAKARACTU, les autorités gendarmeries ont intensifié leurs opérations sur tout le territoire national dans le cadre de la guerre contre le trafic et l’usage de stupéfiants. Cette action a porté ses fruits lorsqu’une opération de grande envergure a permis d’intercepter un véhicule suspect transportant une cargaison de drogue.



Le lundi 18 novembre, après avoir exploité un renseignement précis, les enquêteurs ont repéré un véhicule circulant dans la région de Keur Massar, portant une charge illégale. En procédant à un contrôle, ils ont découvert huit sacs, chacun contenant 100 kilogrammes de chanvre indien. Malheureusement pour les autorités, le conducteur du véhicule a réussi à prendre la fuite, laissant derrière lui la cargaison illicite. Cependant, cet incident n’a pas freiné les enquêteurs qui étaient déterminés à aller plus loin.



Une cachette découverte à Diamniadio



Les investigations ont été poursuivies le lendemain, le mardi 19 novembre, dans la zone de Diamniadio, considérée comme un refuge potentiel pour les malfaiteurs. Grâce à une surveillance rigoureuse, les gendarmes ont localisé un domicile qui servait de cachette pour d’autres produits stupéfiants. Sur place, ils ont découvert quatre autres sacs de chanvre indien de 100 kg, ainsi que douze paquets supplémentaires de deux kilogrammes chacun, portant la saisie totale à un impressionnant 667 kilogrammes de chanvre indien.



Arrestations et garde à vue



L’intervention a également permis l’arrestation de deux individus, dont une femme, qui ont été placés en garde à vue pour leur implication dans cette affaire de trafic de drogue. L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue du réseau de distribution et l’identité des complices. Cette saisie marque un coup sévère porté au trafic de drogue dans cette région, bien connue pour son rôle de transit dans le commerce illicite de stupéfiants.



Une réponse ferme face à l’ampleur du trafic



Cette saisie de 667 kilogrammes de chanvre indien vient rappeler l’importance de l’engagement des forces de sécurité dans la lutte contre le narcotrafic. Les autorités sénégalaises continuent de déployer des efforts considérables pour enrayer ce fléau qui touche de nombreuses régions du pays. Avec des opérations de ce type, les gendarmes de la brigade de la Zone Franche Industrielle de Keur Massar montrent leur détermination à démanteler les réseaux de trafic de stupéfiants, contribuant ainsi à renforcer la sécurité et la tranquillité publiques.