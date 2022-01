Saint Louis : Mary Teuw Niane tire sur Mansour Faye et dénonce l’arrivée de la Première dame avec un sac rempli d’argent pour soutenir son frère.

Battant campagne pour le Parti de l’espoir et du progrès, sa formation politique, le Pr Mary Teuw Niane n’a pas raté Mansour Faye, encore moins la première dame, par ailleurs sœur de celui-ci. De passage à Sor Daga, pour ragaillardir ses militants qui semblaient être acquis à sa cause, il a tiré à boulets rouges sur le maire sortant qui, à ses yeux, préfère gaspiller de l’argent plutôt que de s’occuper des questions cruciales qui intéressent les populations de Saint-Louis.



L’ancien ministre de l’enseignement supérieur a même évoqué, pour le regretter, l’arrivée dans l’ancienne capitale, de la première dame, Marième Faye Sall, par ailleurs, sœur du maire sortant à Saint-Louis avec un sac rempli d’argent destiné à soutenir la campagne du candidat de Benno Bokk Yakaar.



‘’Marième Faye Sall est venue hier avec un sac rempli d’argent pour apporter son soutien à son frère Mansour Faye. Celui-ci, après avoir amené ici Wally Seck, il y a quelques jours, a tout fait pour que Youssou Ndour vienne aujourd’hui, animer un concert, dans la vieille ville. Ce qui représente beaucoup d’argent comme dépense. S’il avait consacré toutes ces ressources financières pour résoudre les problèmes majeurs des populations ici à Pikine, l’équation des inondations allait être un mauvais souvenir. Voilà qui démontre à suffisance qu’il n’est pas obnubilé par le désir ardent de travailler pour ses administrés’’, a déclaré le Pr Mary Teuw Niane qui est d’avis que ‘’les intentions réelles du candidat sortant sont de corrompre et de distraire les populations’’.



Attendu hier, dans ce quartier de Pikine, situé à l’entrée de ville de Saint-Louis, il n’a pas pu venir. D’où ses excuses à l’endroit de ses militants, ce vendredi matin. S’adressant à eux, il leur a fait une batterie de promesses. ‘’Une fois élu maire, nous allons résoudre le problème des inondations à Pikine, régler l’éclairage public et restructurer les quartiers pour que les maisons puissent avoir des titres fonciers. De nos jours, ceux qui ont une maison sans titre foncier courent le risque de voir un maire comme Mansour Faye, élu une nouvelle fois, se réveiller un beau jour et procéder à la destruction des habitations’’, prévient-il.



Le leader du parti de l’Espoir et du progrès, Mary Teuw Niane, en a profité pour inviter les populations de Pikine à voter massivement au profit de son camp. ‘’Je vous invite, le dimanche prochain, jour des votes, de choisir le bulletin blanc aux écritures bleues avec une main qui brandit un rikko (glace) parce que c’est un aliment succulent. Si vous votez pour nous, s’il plaît à Dieu nous allons gagner. Je vous recommande également de jeter le bulletin avec la tête de cheval, dans la poubelle. C’est la place qui lui convient. Offrez-nous la victoire, et nous nous engageons à lui signer, dès le lendemain des votes, un arrêté permettant au maire sortant d’ouvrir une salle pour qu’il puisse donner des cours de karaté aux jeunes de Saint-Louis ’’, a-t-il déclaré.