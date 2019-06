Saint-Louis : Les acteurs encouragent le développement et la promotion de l'entrepreneuriat agricole

Le chômage des jeunes est l'une des premières causes d'exode rural et de l'émigration vers l'Europe. Et la région de Saint-Louis occupe jusque là, la deuxième région du Sénégal qui regroupe le taux de chômage le plus important de jeunes.

Dans cette optique d'éradiquer ce fort taux de chômage des jeunes dans la région Nord, la Jeune chambre de Saint-Louis a décidé de se pencher sur les solutions.

À travers un colloque qui a réuni l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur agricole, la Jeune chambre Internationale de Saint-Louis, le monde universitaire et les partenaire financiers ont encouragé la promotion et le développement de l'entrepreneuriat agricole.

Cette rencontre qui s'est ouverte ce matin à l'université Gaston Berger et qui regroupe producteurs, transformateurs, distributeurs, partenaires techniques et financiers, tentera de trouver des solutions rapides pour mieux encourager l'entrepreneuriat agricole afin d'apporter des opportunités de développement aux jeunes.

Au terme de ce colloque, les différents participants vont élaborer un plan d'action comprenant certain nombre de mesures pour la promotion, le développement et la pérennisation de l'entrepreneuriat agricole.

Ce colloque a été initié par la Jeune chambre internationale de Saint-Louis et la fédération des périmètres autogérées...