Saint-Louis : Les 14 émigrés sénégalais rescapés du chavirement de pirogue en Mauritanie, reçus par le directeur des sénégalais de l'extérieur.

Le nouveau directeur des sénégalais de l'extérieur, M. Amadou François Gaye, a reçu cet après-midi du Dimanche, les 14 émigrés sénégalais rescapés du chavirement de pirogue en terre mauritanienne.

Ces sénégalais en provenance de la Mauritanie ont été conduits directement à Saint-Louis pour rejoindre leurs familles au Sénégal.

"J'ai rencontré les 14 rescapés à Saint-Louis. Le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ainsi que le Secrétaire d'État m'ont donné des instructions pour que ma Direction puisse les assister", souligne le nouveau patron des sénégalais de l'extérieur, Amadou François Gaye.

Au directeur des sénégalais de l'extérieur de préciser, "nous avons pris en charge leur transport pour que chacun puisse retourner chez lui. Je les ai raccompagnés jusqu'à la gare routière pour m’assurer qu'ils sont bien partis rejoindre leurs familles."

Selon toujours Amadou François Gaye, le gouvernement va assister ces rescapés par les politiques mises en place par le gouvernement pour maintenir les jeunes dans le pays.

"Nous allons les assister, les suivre tout au long du processus, avec l'ensemble des politiques que le président Macky Sall a mises en place pour booster l'auto-emploi, surtout avec la DER, le FONGIP, l'ANPEJ, entre autres. Car il n'est pas facile de vivre ce genre d'événements", soutient le patron des sénégalais de l'extérieur.

Par ailleurs, Amadou François Gaye a annoncé la mise en place dans toutes les régions du pays de bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi pour ce genre de cas, mais également pour aider les jeunes à rester au Sénégal.



Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'adjoint au gouverneur de Saint-Louis, de la gendarmerie nationale et des autorités locales...