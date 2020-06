Saint-Louis : La découverte macabre d'un corps au marché Sor sème la psychose.

Le faits se sont produits ce matin vers les coups de 10 heures au marché Tendjiguène sis au Sor de Saint-Louis. En effet, le corps sans vie d'un homme a été découvert dans le dit marché, non loin de la pharmacie Madia.

Selon des témoins, la victime dormait tranquillement depuis un bon bout de temps, avant que les gens ne se rendent compte qu'il a rendu l'âme sur place. Des commerçants qui ont fait le constat n'ont pas tardé à faire appel aux services d'urgence.

Informés de découverte macabre, la police et les éléments des sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux, pour procéder aux constats d’usage.

Par la suite, le corps sans vie a été évacué à la morgue du centre hospitalier régional de Saint Louis. Et les éléments du service d’hygiène ont procédé à la désinfection des lieux. Une situation qui sème la psychose dans la ville dans ce contexte d'assouplissement de la restriction des mesures liées à pandémie du coronavirus...