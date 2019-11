Saint-Louis / Démolition de maisons à Ngallèle Extension : "Aucune maison habitée n'a été démolie" (Gouverneur)

Alors que le collectif des impactés des démolitions à Ngallèle Extension continue de mettre la pression sur les autorités pour la restitution de leurs maisons, le gouverneur de Saint-Louis, Mr Alioune Aïdara Niang, apporte des précisions sur cette opération.

À en croire l'administrateur civil, "aucune maison habitée n'a été démolie et Ngallèle n'est pas concernée."

Poursuivant son propos, le gouverneur de préciser que "tous ceux qui étaient sommés, et qui n'ont pas respecté la sommation, la DESCOS avec notre autorisation, a procédé à la démolition de leurs maisons."



Alioune Aïdara Niang d'annoncer la poursuite des opérations de démolition dans cette partie de la ville de Saint-Louis.

"Nous allons continuer pour enlever ce qui reste de l'assiette. J'ai été instruit par le ministre en charge des domaines Abdoulaye Daouda Diallo. Et nous allons travailler avec le maire de Saint-Louis pour que, lorsqu'on aura fini de sortir le plan d'aménagement de cette assiette, on puisse donner le reste des parcelles à ceux qui sont victimes de cette démolition et au reste de la population qui en fera la demande", conclut l'administrateur civil sur un ton ferme...