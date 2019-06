Saint-Louis / Cheikh Bamba Dièye sur la gestion du pétrole : « Il est inacceptable qu'une partie ou un groupe d'individus dans la République puisse s'asseoir sur ces ressources et les utiliser à sa guise en dehors des intérêts de la nation »

Alors qu'il prenait part au rassemblement initié par le collectif "AAR LINOU BOKK", le député natif de Saint-Louis, Cheikh Bamba Dièye, s'est attaqué sévèrement à la gestion des affaires publiques y compris les ressources naturelles découvertes dans le pays.

Selon le député, "la question fondamentale sur le pétrole c'est le droit élémentaire de chaque sénégalais de savoir qu'il y a une opportunité de pouvoir utiliser judicieusement une manne que Dieu nous a donnée pour le mettre au service de tous les sénégalais".

À cet effet, le coordonnateur national du FSD/BJ estime qu' "il est inacceptable qu'une partie ou un groupe d'individus dans la République puisse s'asseoir sur ces ressources et les utiliser à sa guise en dehors des intérêts de la nation et dans une opacité que personne ne peut aujourd'hui démêler".

Toutefois, Cheikh Bamba Dièye précise qu' "il n'y a jamais eu une malédiction du pétrole mais des dirigeants cupides, avides et corrupteurs, d'où tout le problème du Sénégal".