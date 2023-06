Saccages des établissements scolaires : L’association des parents d’élèves condamne « ces actes de vandalisme »

L’Union Nationale des associations des parents d’élèves et étudiants du Sénégal n’a pas porté de gants pour fustiger ces actes de vandalismes notés dans la capitale sénégalaise et le sud du pays où plusieurs écoles et universités ont été saccagées. Selon Abdoulaye Fané « Ce sont des actes regrettables. Nous déplorons ces dérives et ceux qui le font semble oublier que ce sont leurs enfants , leurs frères et sœurs qui y vont . A vrai dire nous étions très surpris car c’est la première fois que des manifestants s’attaquent directement de cette façon aux établissements scolaires. C’est à bannir dans notre société . Parmi les établissements on peut citer une école située dans le département de Keur Massar , Université Cheikh Anta Diop de Dakar , à Ziguinchor », a - t- il souligné . Des manifestions qui ont aussi perturbé le déroulement des cours à quelques jours des examens de fin d’année. « Cela peut avoir des répercutions sur les résultats de nos enfants . Nous sommes dans une période très cruciale de l’année scolaire . On a eu des grèves mais on a tout fait pour régler le problème et nous sommes en train de suivre de près le respect des accords signés. On s’inquiète un peu qu’il ait des répercutions sur le calendrier scolaire car au moment où je parle les cours sont suspendus dans certaines zones du pays . Cela ne doit pas être le cas et c’est déplorable… », a fustigé le président de l’Unapees