SPORTS / Bambey inaugure sa première grande salle de musculation sous les notes de Mya Guissé

Dans une ambiance festive portée par la voix de l’artiste Mya Guissé, la commune de Bambey a célébré l’inauguration de sa toute première grande salle de musculation. L’événement s’est déroulé en présence du représentant du maire, de l’inspecteur des sports, et de nombreuses personnalités locales.



Grâce à l’initiative de « Diouf Kheweul Business », Bambey bénéficie désormais d’un espace sportif moderne, équipé de matériel de dernière génération. Ce projet, salué par les habitants, marque un tournant dans la promotion du sport et du bien-être dans la commune. « Les populations ont compris que le sport est un allié essentiel pour rester en bonne santé », a souligné un intervenant lors de la cérémonie.



Deux figures emblématiques ont honoré l’événement de leur présence: la chanteuse Mya Guissé, qui a assuré l’animation musicale, et le célèbre lutteur Doun Bou Fass , venu soutenir l’initiative. Le promoteur a révélé que 29 millions de francs CFA ont été investis pour l’acquisition du matériel, témoignant d’un engagement fort en faveur de la jeunesse et du développement local.