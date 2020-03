SOULEYMANE SOUMARÉ ( DG ONFP) : « ce virus, c'est du sérieux ! Nous pouvons quand-même le vaincre... »

« Circonscrire le virus, arrêter la contamination et éviter d'avoir des contaminations de masse »... voilà ce qu'il faudra vaille que vaille faire, selon le docteur Souleymane Soumaré et en cela, il interpelle les populations non sans les inviter à prendre leurs responsabilités en suivant à la lettre les recommandations de l'État du Sénégal.

À Diourbel où il était venu livrer son concours à la lutte menée contre la propagation du covid-19, le directeur général de l'ONFP se voudra clair dans l'analyse. « Il faudra que les populations prennent leurs responsabilités. Il faudra que tout un chacun, surtout nos compatriotes qui vivent dans les pays touchés par le virus, se signalent une fois revenus au bercail. Cela leur permettra de protéger leurs familles. Nous pouvons vaincre ce virus. Mais il sera nécessaire de suivre les recommandations du personnel médical. Quand il y a rassemblement, on ne peut savoir qui est infecté et qui ne l'est pas. C'est une situation qu'il faut prendre très au sérieux. Aujourd'hui, le système sanitaire du Sénégal est capable de prendre en charge les cas que nous avons actuellement détectés. »

Pour l'occasion, il a remis un soutien consistant au Comité Départemental de Lutte contre les épidémies dirigé par le préfet Ibrahima Fall. Un appui composé de produits antiseptiques, de masques, de masque FFP2, de gants d’examen Latex 7/7.500(M), de bols de lavage des mains (GM), de couvercles lave-mains (GM), de bouilloires lave-mains, d’affiches de sensibilisation, de savon liquide, d'eau de javel. Les daaras et l’hôpital Heinrich Lübke auront aussi reçu leur part. Le tout a été financièrement évalué à une somme de 3.128. 300 CFA. Le Dr Soumaré de signaler que ce geste est une première réponse à l’appel du Président de la République pour combattre cette pandémie.