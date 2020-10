SOKHNA MAME KHARY MBACKÉ : « la traversée du désert pour les huiliers a été rude, mais l'espoir est permis avec le Président Sall »

C'est « armé » de plusieurs bouteilles d'huile que le RASIAAT ou Regroupement des Acteurs du Secteur industriel, agro-alimentaire de Touba a été rendre visite, jeudi, au Khalife Général des Mourides en perspective du Grand Magal de Touba. Conduite par leur présidente, Sokhna Mame Khary Mbacké, l'association a profité de l'occasion pour exprimer quelques inquiétudes relatives à l'exportation massive de l'arachide. Une situation qui avait fini de provoquer l'arrêt des machines au niveau de plusieurs usines au niveau de l'agglomération. « Nos chiffres d'affaires avaient drastiquement dégringolé », dira Sokhna Mame Khary Mbacké. La Mbacké-Mbacké se réjouira des fortes déclarations récemment faites par le Président de la République lors de sa tournée agricole. Elle se dira d'autant plus confiante que l'essentiel de leurs préoccupations sont prises en compte par les ministres du commerce et de l'agriculture. Une trompette embouchée par le Secrétaire général du RASIAAT, Ousmane Diakhaté, qui préfère croire que les déconvenues de l'année dernière ne se reproduiront plus jamais...