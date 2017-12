SOCÉ DIOP DIONE À DIOURBEL : " Entre l'extension de l'Uadb, l'Eno, la cité des Enseignants du Supérieur, le bâtiment des services fiscaux, la bibliothèque... l'État a dépensé 10 milliards à Diourbel '

En visite de chantier à Bambey au niveau de l'Université Alioune Diop, la directrice de l'Agence de construction des Bâtiments et Édifices Publics s'est déclarée satisfaite de l'état des travaux presque totalement achevés. Madame Socé Diop Dione estime que les normes ont été respectés tout comme les délais.



''C'est un projet qu'on appelle extension de l'Université de Bambey. Il est entièrement financé par l'État du Sénégal sur un prêt de la Banque Mondiale et le coût du projet fait 5 milliards. Nous avons visité les locaux et nous sommes très satisfaits. Tous les travaux sont terminés. Nous venons de faire la réception provisoire''.



Invitée à faire la description de l'édifice, la directrice précisera que le bâtiment a pris en compte toutes les urgences de l'heure au vu de l'importance soudaine du nombre d'étudiants que l'institution accueille, cette année, avec notamment un chiffre record de 1.500 personnes nouvellement orientées.



'' C'est un bâtiment pédagogique dont la couverture fait 5.000 mètres-carrés et abrite un grand amphithéâtre de 5.000 places . Nous avons également des salles de cours, des salles d'informatique, des laboratoires, des locaux administratifs. ''



Le volet environnemental a aussi été pris en compte du fait qu'aucun réseau d'assainissement performant n'était disponible sur place. '' Nous avons constaté que l'Université n'était pas branchée sur le réseau Onas et là nous avons fait une suggestion avec le maître d'œuvre. Nous avons construit trois bassins qui vont servir à accueillir tout ce qui est eau pluviale, mais également les eaux usées ''. Le bâtiment est déjà opérationnel, confie la directrice de l'Asbep, qui assure que les dernières retouches se feront Incessamment.



Le représentant du recteur se félicitera quant à lui du rôle important que jouera l'édifice. En à croire Ibrahima Faye, '' les cours ont juste mollement démarré depuis le 13 novembre à cause des difficultés liées au manque de locaux. ''



Les étudiants donneront l'assurance que l'entretien de leur joyau sera bien assuré du fait de l'engagement personnel de chacun d'entre eux à ne jamais procéder à des casses même en temps de crise.





Pour ce qui concerne l'aspect technique du bâtiment, c'est Frédérico Pardoc, architecte de la société en charge de la construction du bâtiment, qui donne les détails. Il précisera que l'aspect bioclimatique a été pris en compte avec la mise en place d'une toiture doublée et isolée thermiquement. Ce qui réduira l'incidence solaire sur les façades en diminuant sensiblement de 10 degrés la température qui prévaut à l'extérieur du bâtiment.



Socé Diop Dione de rappeler pour clôturer la visite que l'État a investi une somme de 10 milliards entre 2012 et 2017 dans Diourbel avec notamment la construction d'une Eno, la réfection de la bibliothèque de l'UADB larguée par l'ancien régime, la construction de la cité des Enseignants du Supérieur qui a valu 400 millions de francs et l'édification de cet immeuble d'1 milliard 500 millions devant abriter les locaux des services fiscaux de Diourbel.