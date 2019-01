SERIGNE SOUHAÏBOU MBACKÉ GRONDE : ' Me Madické Niang ne doit plus aucun mandat à Wade... Des gens veulent qu'ils ne s'entendent pas et manipulent... Wade m'a pourtant dit '

Dakaractu : Wade demande à Madické de lui rendre le mandat de député



(Il coupe) Me Madické Niang ne doit aucun mandat au Président Abdoulaye Wade. Wade lui a repris le seul mandat qu'il lui avait donné en le démettant de ses fonctions de Président du groupe parlementaire. Me Madické Niang est devenu député à l'Assemblée nationale grâce au peuple qui lui a fait confiance. Ce peuple lui a renouvelé cette confiance en lui octroyant le nombre de parrains nécessaires à la validation de sa candidature à la prochaine Présidentielle. Ensuite, il faut rappeler que Me Madické Niang est encore membre du parti démocratique Sénégalais et que ce sont ses détracteurs au niveau de ce parti qui veulent l'en exclure. Par conséquent, il ne doit rien à personne à ce niveau. Maintenant, nous ne pouvons tenir Wade de tout ce qu'il dit.





Et pourquoi ? Vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière ?



Wade m'a dit, au téléphone, qu'il a été induit en erreur sur le cas Madické Niang. C'était juste après qu'il avait déclenché la guerre à ce dernier. Autrement dit, il était d'attaque pour renouer avec lui. Maintenant, il y a des gens qui veulent entretenir cette situation délétère. Cette situation arrange beaucoup de leaders politiques qui font tout pour que les deux hommes ne s'entendent plus. Ces déclarations que vous entendez ne sont pas de Wade, mais de quelques-uns de ses proches, on ne peut plus mal intentionnés.



Vous faites allusion à qui ?



À tous ces gens là qui m'entendent parler. Ils sont là. Ils n'ont jamais aidé Wade et ils n'aideront pas sa famille. La candidature de Me Madické Niang n'a d'autre objectif que de sauver l'héritage de Wade et de remettre le Sénégal sur les rampes du développement, de l'équité, de la justice sociale etc... Vous croyez que les personnes qui entourent Wade présentement ne lui voulaient que du bien, ils ne lui auraient pas dit qu'il est dans son intérêt de faire la paix avec Madické et de le soutenir ? Personne, à ma connaissance, ne le fait. Si à Touba, nous avons aimé et soutenu Wade et Madické, c'est parce qu'ils ont montré et démontré qu'ils étaient attachés à Serigne Touba et à son idéologie. Que ceux qui essaient de semer la pagaille entre eux sachent qu'ils sont en train de dénouer une relation qui a été scellée par Serigne Saliou Mbacké. Le Saint homme tenait à ce que ses deux disciples soient ensemble, s'épaulent. Madické a fait, dans ce sens, tout ce qu'il pouvait faire.



Que voulez-vous que Wade fasse ?



Qu'il se rende à l'évidence. Qu'il sache que son adversaire s'appelle Macky Sall et non Madické Niang. Qu'il vienne lui prêter main forte au risque de laisser ce pays entre les mains et celui qui a jeté en prison son fils et qui l'a empêché aujourd'hui d'être candidat à la prochaine Présidentielle ! Nous voulons qu'il sache distinguer la bonne graine de l'ivraie. En briguant les suffrages des Sénégalais, Me Madické Niang veut rendre aux Sénégalais ce qui appartient aux Sénégalais et à Wade ce qui appartient à Wade.