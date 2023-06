SERIGNE MOUNTAKHA : « La politique est ce qui me chagrine le plus dans tout ce qui se fait comme activités à Touba… Que les bureaux de vote soient isolés de la cité »

C’est en recevant une délégation de la communauté des Baayfaal que Serigne Mountakha Mbacké a réitéré sa fatwa contre toute activité politique dans la cité religieuse. Seulement, cette fois, le Patriarche s’est voulu plus précis et plus radical. Il a dit que les manifestations politiques sont les activités qui lui font le plus de chagrin et qu’il ne voudrait plus les voir dans Touba.



« Mes prédécesseurs se sont toujours évertués à s’entourer de toutes les garanties pour s’épargner les exactions de l’ennemi. Serigne Touba a fait ce qu’il fallait faire et a exprimé les prières qu’il fallait. L’être humain n’est pas parfait. C’est pourquoi, on a toujours besoin de prendre les devants. J’ai mis en place une structure chargée de parcourir le poème Matlabul Fawzeini tous les jours pour en tirer , au profit de tout le monde, toutes les réjouissances et davantage nous sécuriser. C’était ce matin. Et ce que cette séance avec les Baayfaal n’est qu’une continuité. La sécurité est indispensable. Et nous tous savons que c’est Mame Cheikh Ibra Fall qui incarne cette sécurité à Touba ».



Serigne Mountakha Mbacké de poursuivre. « Ce qui nous fait le plus mal , c’est la pratique de la politique dans cette cité de Touba. Que les acteurs aillent le faire ailleurs. Mbacké par exemple, même si je préférerai me garder de le citer. Nous souhaitons aussi que tout se fasse dans la paix. Tachons de ne jamais passer outre les recommandations de Serigne Touba. Pour ce qui nous concerne , nous ferons le nécessaire pour vous permettre de mener à bien vos responsabilités . La politique doit quitter cette ville. Même les bureaux de vote doivent aussi pouvoir quitter Touba. Et nous comptons sur vous Baayfaal pour nous aider à faire respecter cette recommandation ».



Le Khalife Général des Mourides recevait une délégation des Baayfall composée de chefs religieux de la trempe de Serigne Cheikh Ndiaya Mbengue, Serigne Dame Soda Fall et Serigne Fallou Modou Aminata Fall etc…