SERIGNE ABDOU MBACKÉ : « Oui, j’ai rencontré le Khalife à Porokhane, mais nous avons discuté de choses privées ! »

Quelques minutes seulement après que l’information a parcouru la toile faisant état d’une rencontre entre Serigne Abdou Mbacké Ibn Serigne Cheikh Khady et Serigne Mountaqa Mbacké au sujet de Ousmane Sonko suite à la sortie de ce dernier déplorant ses difficultés à rencontrer le Patriarche, voilà que les premières précisions sont tombées. Dans un communiqué publié, le chef religieux reconnaît avoir effectivement rencontré ce mercredi le Khalife à Porokhane, mais confie n'avoir discuté avec lui que de choses privées.

« Après avoir rendu grâce à Allah et prié sur le prophète Mohamed (PSL), je voudrais exprimer mes sincères remerciements au khalife général des mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké (Qu’Allah lui prête une longue vie et une santé de fer). Le saint homme m’a en effet fait l’honneur de me recevoir ce mercredi à Porokhane. Au cours de cette entrevue, nous avons eu des échanges strictement privés et tenus dans le plus grand secret. Toutefois, contrairement à ce qui a été écrit dans certaines publications de la presse, Serigne Mountakha n’a jamais prononcé en ma présence les propos qu’on lui prête et qui seraient destinés à Ousmane Sonko. »

Le chef religieux estime n’être aussi informé d’aucune visite de Sonko au Khalife...