SECTION DE RECHERCHES : L'escroc El hadji Alioune Badara Guèye est tombé

Selon nos informations, un redoutable escroc est tombé. Son nom ? El Hadji Alioune Badara Guèye qui a été neutralisé par la Section de Recherches de Dakar à la suite de multiples plaintes pour escroquerie.

Et tenez-vous bien, alors que le gars devait être jugé hier en flagrant délit, il a été...extrait par la Division des investigations criminelles (DIC) qui avait reçu des plaintes le visant.

Pire, après la DIC, le gars va retourner à la...Section Recherches qui a reçu de nouvelles plaintes contre lui. On apprend aussi que El Hadji Alioune Badara Guèye « possède » des dossiers dans certains cabinets d’instruction en plus d’en avoir aussi à la pelle sur la table du tribunal correctionnel !