SCRUTIN PRÉSIDENTIEL : Fippu pour l’organisation d’actions concrètes de lutte pour la défense de la démocratie

L’initative FIPPU écartée de la course à la Présidentielle par le Conseil constitutionnel a invité ses camarades de l’opposition regroupé au niveau du FNR du C25 et de la POSE, « à des actions pour barrer la route au hold-up électoral en préparation ». Pour FIPPU, bien plus que les protestations, recours et réclamations, « c’est l’organisation d’actions concrètes de lutte pour la défense de la démocratie, ayant pour vocation de rétablir l’État de droit et de garantir les libertés individuelles et collectives, qui est fondamentale ». Selon le mouvement dirigé par Boubacar Camara, « ce combat doit impliquer, au-delà du C 25, toutes les organisations politiques et citoyennes de progrès, ainsi que les forces vives et les citoyens épris de justice, étant entendu que c’est le rapport de forces sur le terrain qui conduira à l’organisation d’une élection démocratique, transparente et honnête ».

Les actes posés par le pouvoir en place, tels que les manipulations du fichier électoral et sa non publication, la rétention et la falsification des cartes d’électeur, ainsi que le traitement fallacieux du système de parrainage, sont autant de faits suffisamment graves pour justifier une mobilisation coordonnée de l’ensemble des partis et des mouvements politiques et citoyens, indique la même source. Fippu dans cette logique de « bataille » a magnifié la solidarité affichée « entre candidats retenus et candidats injustement éliminés, en espérant vivement que cette dynamique unitaire puisse être préservée jusqu’au bout pour permettre d’obtenir l’annulation du parrainage parmi les critères de validation des candidatures et la désignation d’une haute autorité indépendante pour organiser cette présidentielle ».

Pour finir Fippu de réaffirmer ses positions qui sont « d’approfondir ses consultations avec les organisations et personnalités individuelles partageant les mêmes objectifs patriotiques de rupture d’avec le système prédateur actuel, pour mettre en place un cadre de convergence politique, adossé à un programme alternatif exclusivement tourné vers la transformation sociale de notre pays au cours d’un mandat de transition ». Son objectif étant réaffirme t’il « totalement et exclusivement tourné vers l’atteinte de l’idéal poursuivi de démocratie représentative et participative, dans le cadre d’un développement socioéconomique équitable et solidaire ».

C’est pourquoi, quelle que soit l’issue de la prochaine élection présidentielle, FIPPU donne rendez-vous à toutes les organisations et tous les citoyens désireux de veiller à la conduite d’un changement véritable pour constituer ensemble une large coalition républicaine susceptible de défendre les valeurs partagées par la majorité des Sénégalais.