SCANDALE À LA CBAO-ATTIJARI : Bineta Samb, conseillère client, pompait les comptes bancaires.

Une banquière qui volait ses clients. C’est ainsi que l’on peut résumer l’affaire Bineta Samb du nom de cette conseillère clientèle à la Cbao-Attijari qui a été inculpée et placée sous mandat de dépôt par le doyen des juges la semaine dernière.

Depuis 2016, la conseillère clientèle pompait dans les comptes des particuliers sans attirer l’attention. Jusqu’à récemment lorsqu’un client a assigné la banque pour un retrait de 7 millions de F Cfa effectué dans son compte alors qu’il n’a jamais autorisé l’opération. Les vérifications entamées de suite ont permis de remonter à Bineta Samb qui a fait des aveux à ses supérieurs mais aussi à la Division des investigations criminelles (DIC) lors de son interrogatoire sous le régime de la garde à vue.

Pour le moment, le préjudice provisoire est estimé à plusieurs millions de F Cfa. Si Bineta Samb a agi depuis plusieurs années sans attirer l’attention c’est qu’elle ciblait les comptes dormants et ceux des immigrés. Les fonds détournés étaient systématiquement virés dans le compte de son mari.

À sa décharge, ce dernier qui exerce à Goudiry avait remis son identité bancaire à son épouse et n’a jamais douté de ces agissements. Au niveau de la banque, les vérifications se poursuivent pour cerner les dégâts financiers à la suite de cette affaire très embarassante...