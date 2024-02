SARAYA : le conseil départemental et la SGO mettent 47 millions pour étancher la soif des populations de Diakhaba

Afin d'améliorer la situation et le confort des populations , le conseil départemental de Saraya et son partenaire Sabodala Gold Opération, filiale de l Endeavor mining, ont injecté 47 millions dans l'adduction d'eau dans le village de Diakhaba .

La cérémonie a eu lieu ce 15 février 2024, en présence de l'adjoint au préfet de Saraya , l'adjoint au sous-préfet de Bembou, le partenaire,les conseillers et d'une forte présence des populations.

"Diakhaba est un village qui abrite plus de 3000 âmes qui avaient des difficultés à s'approvisionner en eau potable,c'est pourquoi lorsque nous avons eu la possibilité, nous avons suggéré au partenaire qui devait nous alloué des fonds de les orienter dans l'adduction d'eau à Diakhaba.

Cette adduction nous à permis de faire plus de 18 points d'eau dans le village et de permettre à tous les ménages qui ont la possibilité de faire des branchements ."a déclaré le président du conseil départemental, Moussa Danfakha.



Cette adduction facilitera les tâches ménagères des braves dames du village qui avaient longtemps souffert pour avoir de l'eau potable. Au cours de cette cérémonie,la population a demandé l'accélération du PUDC pour l'accès à l'électricité avant le début du mois de ramadan.



Le président du conseil départemental, Moussa Danfakha a remercié le partenaire, la SGO qui a facilité la réalisation d'une vieille doléance. " C'est une action parmi tant d'autres que nous avons pu réaliser durant cette année en termes d'accès à l'eau,nous avons renforcé la ville de Saraya, le village de kondokhou." a ajouté le président.

Le président a également remercié le président de la République Macky Sall, pour ce qu'il est en train de faire pour les populations en terme d'accès à l'eau et à l'électricité.