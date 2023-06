SARAYA - Le C50%PN reçu par la communauté mouride. Abdoulaye Sylla donne son barkëlu à l’érection de Keur Serigne Touba

L’autre grande activité de la délégation du Club 50% de Préférence Nationale à Saraya a été de rencontrer la communauté mouride. Serigne Modou Bousso Dieng et ses collaborateurs ont été accueillis par des déclamations de xasida et ont saisi l’occasion pour exposer les motifs d’existence du club qui sont d’aider et de soutenir les entreprises privées à gagner des marchés publics et à les exécuter convenablement. Par le biais du chef religieux, Abdoulaye Sylla proposera une enveloppe financière en guise de participation à la construction de la maison de Serigne Touba.