SARAYA/FONDS DE RÉSILIENCE À LA COVID-19: "AUCUNE STRUCTURE JEUNE N'A ÉTÉ APPUYÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE." (CDJ)

Le Président du Conseil Départemental de la Jeunesse de Saraya, Ousseynou Danfakha, s'est confié à Dakaractu pour battre en brêche l'idée selon laquelle les 45 départements ont reçu un appui du Ministère de la Jeunesse à travers les 500 millions de francs cfa.

À en croire le Président du CDJ, il faut éclairer l'opinion des jeunes par rapport à ce fonds qui aurait servi de formation, de sensibilisation dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ainsi, le Président du CDJ nous informe qu'aucune structure jeune n'a reçu d'aide ni au niveau local, ni au niveau national (ministère de tutelle). Mieux, dès les premières heures de l'apparition du nouveau coronavirus, le Conseil Départemental de la Jeunesse Saraya a apporté sa modeste contribution au comité départemental de lutte contre les épidémies de Saraya. Mais en retour, déplore le Président du CDJ, ses camarades (CCJ,CAJ) n'ont pas été associés dans la lutte.

Au demeurant, Ousseynou Danfakha demande à Madame le Ministre de la Jeunesse de revoir la copie de la distribution de ce fonds de résilience.

Pour rappel, dans le cadre du fonds de résilience économique et sociale, le Ministère de la jeunesse avait annoncé une enveloppe de 500 millions qui serait destinée aux associations de jeunesse et aux jeunes des 45 départements du pays. Ainsi, après ceux de Tamba, Koumpentoum et de Goudiry, ce sont ceux de Saraya, région de Kédougou, de nier l'existence d'une quelconque association de jeunesse et ou de jeunes qui auraient reçu du ministère un quelconque appui. Ces jeunes se demandent ainsi, "si oui ou non ils font partie de ce pays?..."