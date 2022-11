Rufisque / vente des cartes membre de l'APR : les partisans de Doudou Meïssa lancent officiellement leur activité de massification.

Dans le cadre de leurs activités de massification, les partisans du leader de l'Alliance pour la République à la Commune de Rufisque Est, Doudou Meïssa Wade, ont lancé officiellement le démarrage des ventes des cartes de membre de l'APR. Selon Doudou Meïssa Wade qui a présidé cette rencontre, "on a convoqué une Assemblée générale afin de répondre concrètement et efficacement aux vœux exprimés par le chef du parti. Cet événement, effectivement, a été une opportunité non seulement pour sensibiliser, remobiliser les Rufisquois, mais aussi et surtout mettre en exergue le caractère fondamental que revêt la vente de cartes de membre, événement-phare dans la vie d'un parti politique en général (l'APR) et en particulier d'une coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar. Une occasion saisie par les jeunes, femmes et ceux du 3e âge du dit parti pour étaler leurs "frustrations." Ils n'ont pas manqué d'exprimer leurs doléances, entre autres : la formation, l'accès aux financements, l'octroi de moyens politiques et particulièrement l'emploi des jeunes et femmes. D'où l'impérieuse nécessité de renforcer Meïssa Doudou Wade et lui octroyer un poste plus conforme à son profil en vue d'aborder avec succès les échéances futures...