Rufisque/SNEB 2018 : « Consolider les valeurs civiques à l’école, présuppose des actions éducatives préalables au sein de la famille » (Elhadji Nd. Dione, IEF

A l’instar des autres circonscriptions éducatives du Sénégal, l’Inspection de l’Education et de la Formation de Rufisque commune, est en plein dans la célébration de la 22e édition de la SNEB. Après avoir abrité la journée de mobilisation sociale en faveur de l’enrôlement des enfants handicapés, présidée par le MEN, M. Serigne Mb. Thiam et qui s’est tenue hier à l’école élémentaire Cherif 1, l’IEF de Rufisque commune, M. Elhadji Ndiogou Dione, a convié le Mercredi 09 Mai dans l’enceinte des cours privés St –Joseph, les autorités civiles et militaires et toute la communauté éducative, pour ensemble célébrer l’école. Cette cérémonie qui a démarré par la levée des couleurs, s’inscrit dans la tradition républicaine, l’éducation aux valeurs civiques et citoyennes de nos élèves depuis la plus tendre enfance afin qu’ils puissent non seulement intérioriser l’amour de la patrie, le respect des lois et des institutions, les symboles de la nation, mais qu’ils puissent les sublimer dans toutes les situations de la vie. C’est dire que ces cérémonies préfiguraient la thématique de la 22e édition de la SNEB : « la consolidation des valeurs civiques à l’école, les forces de défense et de sécurité au service de la nation ». Il apparait clairement que l’élève, en tant que bénéficiaire, est au cœur des préoccupations du système. Selon L’IEF de Rufisque commune, « consolider les valeurs civiques à l’école, présuppose des actions éducatives préalables au sein de la famille, le premier cadre de socialisation de l’enfant, : les civilités élémentaires, l’enracinement dans les valeurs familiales, le sens du devoir, le sens de l’honneur, le sens de la dignité, le courage, la sincérité, l’intégrité morale, la bonté, la loyauté, la tolérance. A ce stade, les parents sont directement interpellés et leurs actions devront se poursuivre tout au long de la scolarité des enfants. Lorsque le témoin est passé aux Enseignants, la consolidation des valeurs civiques consistera à élever le niveau des connaissances, des aptitudes et des attitudes des élèves dans des situations nécessitant clarification des valeurs ou propositions de solution au regard des règles régissant l’espace scolaire, les règles de vie commune dans le milieu proche, les lois et règlements, les rapports avec les institutions nationales et internationales. » La cérémonie présidée par l’adjointe au sous-préfet de Rufisque Est, représentant le préfet du département, a été l’occasion pour l’IEF de Rufisque Commune d’honorer les enseignants ayant réalisé 100% au CFEE et à l’entrée en sixième, ainsi que les directeurs des écoles ayant réalisé 100% au CFEE. En outre, des acteurs communautaires qui se sont distingués par leur engagement en tant que militants et défenseurs infatigables de la cause scolaire d’une part, par leur leadership transformationnel au service de l’amélioration de l’accès à l’éducation, de la qualité et de la gouvernance scolaires, d’autre part, ont aussi reçu des diplômes de reconnaissance.