Rufisque/Rébellion aux HLM : Les gardiens de magasin et autres lieux de commerce craignent pour leurs vies

Au troisième jour du couvre-feu, quelques échauffourées ont été notées dans la vieille ville, notamment aux hlm. Même si dans le reste de la ville c'est un calme relativement plat qui est noté, aux HLM de Rufisque, des jeunes ont barricadé des routes, brûlé des pneus et se sont livrés à un jeu de cache-cache. Mais cependant, certains ont eu peur pour leurs vies. Eux, ce sont les gardiens des magasins et autres lieux de commerce qui bordent les rues de ce quartier. Ainsi, ils demandent plus de présence de la police, car disent-ils, "nos vies sont en danger"...