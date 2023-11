Rufisque / Présidentielle 2024 : Le collège des femmes de Benno et de la majorité présidentielle s’engage pour une victoire éclatante.

La famille politique de la coalition Benno Bokk Yakaar s'agrandit dans le département de Rufisque avec la mise sur pied d'une nouvelle structure dénommée « le collège des femmes de Benno et de la majorité présidentielle du Département de Rufisque », ce qui n'a jamais été le cas dans cette ville historique. Les femmes regroupées autour de cette nouvelle organisation ont tenu un point de presse pour éclairer l'opinion locale, nationale et internationale sur leur adhésion au choix de Amadou Bâ comme candidat de la coalition BBY.



« Nous, "Collège des femmes de Benno et de la majorité présidentielle du département de Rufisque'', prenons ici l'engagement solennel de poursuivre notre compagnonnage avec son excellence monsieur le président de la République, Macky Sall, à travers le candidat Amadou Ba qu'il nous a choisi et que nous avons choisi. Nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes pour faire triompher la liste de Benno Bokk Yakaar dans notre département », a soutenu Aminata Lo Mbaye, point focal des femmes de l'Apr Rufisque, qui juge que « le président Macky Sall mérite un soutien sans faille pour l'aider à réaliser son vœu le plus cher, à savoir faire du Sénégal un pays émergent pour des territoires viables et porteurs de développement endogène. »



« De par son choix éclairé, nous "Collège des femmes de Benno et de la majorité présidentielle du département de Rufisque", louons la clairvoyance du Président Macky Sall qui a su sauvegarder la coalition originelle présidentielle, Benno Bokk Yakaar », ont poursuivi les apéristes de Rufisque qui martèlent que pour une stabilité et un avenir plus serein, notre pays qui entre dans l'ère du pétrole ne devra pas se risquer à confier son destin à des aventuriers. Il nous faut un candidat qui rassure. Et ce candidat, c'est Amadou Ba! », a dit la porte-parole du jour.

Le collège des femmes de Benno et de la majorité présidentielle du Département de Rufisque a également affirmé son engagement dans la collecte de parrainages en vue de l’élection présidentielle de 2024, lors de la cérémonie qui s'est tenue ce Mercredi 01 Novembre 2023 au CNFA de Rufisque...