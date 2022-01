Rufisque-Ouest / Locales 2022 : les quartiers Léona, Cité Filaos, Diokoul Wague, Nguessou, Guendal, Ndunkou, se mobilisent derrière Souleymane Ndoye.

C'est toujours dans sa démarche d’accoutumer son programme à la population de Rufisque-Ouest, que le candidat de BBY, Souleymane Ndoye, s’est rendu dans certains quartiers de la commune. Ce sont les quartiers de Léona, Cité Filaos, Diokoul Wague, Nguessou, Guendal, Thiokho et Ndunkou qui ont accueilli la tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Dans ces artères de la commune qui est l’objet de convoitise de dix (10) candidats, Souleymane Ndoye a une fois de plus décliné ses ambitions pour une Rufisque-Ouest nouvelle.



Prônant l’émergence de cette partie Ouest de la vieille ville de Rufisque, Jules Ndoye est considéré par ces votants comme le candidat parfait pour porter le combat du renouveau. Cette tournée dans ces lieux a aussi été une occasion pour le candidat à sa propre succession au Conseil départemental de la ville de Rufisque pour rappeler à ses militants et nouveaux adhérents à quelques jours du scrutin, les couleurs et le bulletin de vote de sa coalition.