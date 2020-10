Rufisque / Mawloud 2020 : La Fondation Cheikhna Cheikh Sadbou va célébrer la naissance du Prophète.

La fondation Cheikhna Cheikh Sadbou a tenu un point de presse, ce dimanche 18 octobre 2020 à la Zawiya Cheikhna Cheikh Sadbou de Rufisque pour informer l'opinion nationale et internationale, les Talibés et sympathisants de sa position par rapport à la célébration du Mawloud (Gamou) marquant la naissance du Prophète Mouhamed (PSL).



Lors de ce face à face avec la presse, le Président de la Fondation Cheikhna Cheikh Sadbou, Chérif Atkhana Aïdara, par ailleurs président de la conférence islamique internationale de la Tariqa Khadria, a déclaré être prêt à célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète Mouhamed (PSL), communément appelé Mawloud à la Zawiya Cheikhna Cheikh Sadbou en face des HLM Rufisque, à la fin du mois d'octobre 2020. Selon le Chérif, "en raison de la pandémie et du protocole sanitaire mis en place par les autorités, la tenue de cette importante manifestation de la communauté musulmane connaîtra pour cette année des modifications majeures relatives à la programmation des activités.



Compte tenu de la situation sanitaire, en place il aura lieu le traditionnel Gamou nocturne, une cérémonie officielle sera organisée comme à l'accoutumée en présence des invités, autorités publiques et coutumières, des membres de la communauté chérifienne, des talibés et sympathisants. Le déroulement de la cérémonie se fera comme suit : la tenue du bourd à partir du 2ème jour du mois et qui va durer 10 jours comme chaque année, un récital du Saint coran aura lieu le jour du Maouloud tandis que dans la journée il sera procédé à des prières, des zikrs.



Au sein de la Fondation Cheikhna Cheikh Sadbou, il y a un comité de santé qui travaille en collaboration avec le ministère de la santé pour éviter tout risque de propagation du virus Covid-19. Sur ce, Chérif Cheikh Atkhana Aidara exhorte les fideles, amis et sympathisants qui vont venir assister au Mawloud au respect strict des mesures barrières...