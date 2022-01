Rufisque / Locales 2022 : 256.299 électeurs répartis dans 11 communes.

À Rufisque, 256.299 électeurs sont attendus demain dimanche 23 janvier 2022, pour élire les maires des 11 communes du département et le président du Conseil départemental.



Ils seront répartis dans 496 bureaux et 93 lieux de vote. Rien que pour les communes de Rufisque Est , Nord et Ouest, 30 bureaux de vote ont été mis en place. À quelques heures du scrutin tout est fin prêt pour le bon déroulement de l’élection, le materiel est déjà acheminé et le dispositif sécuritaire sur place, selon le préfet du département, Serigne Babacar Kane.



La distribution des cartes d'électeur qui sont encore disponibles dans les commissions, se poursuit jusqu'à aujourd'hui. C'est le cas au CEDA de Tivaouane Peulh où sur 1.053 cartes reçues dont 721 anciennes, sont distribuées aux ayants droit...