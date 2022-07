Rufisque : Les habitants de la cité SOFA font une piste de 200 m pour désenclaver leur localité.

Une initiative citoyenne, comme on n'en voit pas tous les jours et en tout lieu. En effet, sous la houlette de deux femmes, les habitants de la cité SOFA, une localité de la commune de Rufisque Nord, ont après une collecte réuni près de 5 millions de francs.



Cette somme, les deux braves dames l’ont collectée grâce aux cotisations des résidents de la cité, des cités environnantes et de quelques bonnes volontés de la ville de Rufisque. Il faut dire qu’en période d’hivernage, l’axe Rond-point Fass Conteneur/Darou Rahmane est totalement impraticable. « Nous sommes coupés de Rufisque pendant la saison des pluies. Pour aller au marché, c’est parfois très difficile, les véhicules refusent de venir ici. Pour nous les femmes, c’était vraiment le calvaire. »



Ainsi donc, c’est une piste d’environ 200 m avec un système de canalisation, qui va permettre une évacuation des eaux vers la forêt de Dangou. Mais les initiatrices ne comptent pas se limiter en si bon chemin.



En effet, les populations lancent un appel aux autorités de la ville de Rufisque, du Conseil départemental, de la Commune de Rufisque Nord et de la Sococim, pour améliorer la qualité des travaux mais aussi et surtout pour continuer les travaux jusqu’au Rond-point Fass Conteneur.