Rufisque/Keur Massar : Vague d’arrestations dans les rangs de Pastef

Baba Mbow et Abdou Karim Bèye, jeunes cadres du parti Pastef/les Patriotes de Rufisque ont été arrêtés ce week-end. Baba Mbow, le coordinateur de Pastef dans la commune de Rufisque-Est et son camarade Abdou Karim Bèye, coordinateur de la commune de Rufisque Ouest ont été arrêtés et convoyés au compisserait central de Dakar où ils sont présentement détenus.



C’est le même cas à Keur Massar où le coordinateur de Magui Pastef Keur Massar, Ousmane Kébé, professeur de maths au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque, a été arrêté chez lui hier nuit par la gendarmerie de Keur Massar. Ils seraient au total 12 Rufisquois arrêtés et présentement à la Police Centrale de Dakar.



Pastef assure leur restauration et le suivi avec un pool d'avocats. Les raisons de leurs arrestations restent inconnues pour l'instant...