Robert Sagna : "On va reconstruire le pont Émile Badiane, on va l'élargir et on va le consolider"

Ouf de soulagement pour les populations de la Casamance. Longtemps dénoncé partout par les casamançais et les hommes politiques de toutes les obédiences, le pont Émile Badiane qui relie Ziguinchor au village de Tobor, et qui menace ruine sera bientôt reconstruit.



La déclaration est du président du Rsd/Tds membre de la coalition au pouvoir Bby. Face à ses militants à son siège à Ziguinchor ce dimanche, Robert Sagna a annoncé que "le jeudi 27 septembre prochain, le président de la République viendra à Ziguinchor pour annoncer la reconstruction du pont Émile Badiane".



Poursuivant, il déclare avec emphase : "on va reconstruire le pont, on va l'élargir, on va le consolider." Macky Sall a pu obtenir le financement auprès des chinois. Vous savez qu'il était là-bas il n'y pas longtemps. Les chinois ont accepté de financer la reconstruction du pont" soufflera le président du cadre de réflexion pour la paix en Casamance (Crpc).



En faisant cette annonce, Robert Sagna n'est pas allé plus loin. Car dira t-il, le président de la République ne lui a pas donné les détails sur le coût et la durée des travaux. Il admet qu'il le dira une fois à Ziguinchor. Pour rappel, les travaux du pont Émile Badiane ont démarré en 1974 et inauguré en 1979. Il est long de 650 mètres. Ce pont a plusieurs fois été réhabilité, avant enfin, par une volonté politique, d'être en voie de reconstruction.