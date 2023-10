Roaming national : Le DG de l’Artp loue sa mise en place au Sénégal

Le Dg de l’Artp faisait cette importante déclaration à l’occasion du Panel qui a réuni tous les opérateurs et experts en télécommunication qui ont échangé sur le thème « Réglementation : sources d'opportunités, levier de performances et d'amélioration de l'expérience client ».

Abdou Karim Sall s’est exprimé sur la faisabilité et de la mise en place du roaming national. À l’en croire, c’est grâce à la coopération des opérateurs que sa mise en place a réussi au Sénégal. Il dit que « le roaming national est devenu une réalité au Sénégal. L’idée c’était que les clients de Matam qui venaient à Dakar où ailleurs et qui avaient leurs services à Matam puissent continuer à avoir le même service quand il se déplacent en dehors de Matam … », s’est-il réjoui devant les experts et différents opérateurs téléphoniques.