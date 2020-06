Revoir le Code de l’Eau !

Nombreux sont les sénégalais sous le charme et l’admiration de la vision prospective et futuriste de Serigne Gueye Diop, Alé Lô, et Maguette Sène, respectivement maires de Sandiara, de Taïba Ndiaye et de Malikounda qui, à force de mettre en avant le principe de subsidiarité solidement ancré dans une démarche inclusive et participative, ont réussi à doter leurs collectivités territoriales d’industries de transformation de produits halieutiques, d’agropoles, de centrales photovoltaïques et éoliennes. Avec ces réalisations, ils ont, sous la bienveillance du pouvoir central, réussi là où beaucoup d’autres maires pèchent à mettre leurs collectivités territoriales en lumière. Leurs communes de plus en plus industrialisées, voient leurs budgets augmenter sensiblement et leurs possibilités de prendre en charge les services sociaux de base de leurs populations se renforcer considérablement. Ces trois mairies ont chacune un budget qui avoisine ou dépasse le milliard de francs cfa. Le principe de reddition des comptes est une réalité dans leur gestion. De plus, les débats d’orientation budgétaire renforcent la confiance et confortent l’appropriation de leurs programmes par leurs populations. Leurs industries, en plus de leur assurer des emplois, leur donnent un budget qui pourrait progressivement répondre à leurs besoins. En conséquence, leurs collectivités territoriales tirent profit non seulement de la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), mais aussi et surtout de la contribution économique locale (CEI), notamment par la valeur locative sans négliger la valeur ajoutée.



Voilà une des importantes innovations de la révision du code minier. Ce qui pourrait se renforcer par l’effectivité du transfert du fonds d’appui et de péréquation aux Collectivités territoriales et l’application correcte du fonds d’appui au développement local. Pour rappel concernant le fonds d’appui et de péréquation (article 113 de la loi N°2016-32 du 08 novembre 2016 portant code minier) ‘’Vingt pour cent (20%) des recettes provenant des opérations minières sont versées dans un fonds d’appui et de péréquation destiné aux collectivités territoriales’’.Et le fonds d’appui au développement local :’’ les titulaires de titres miniers , de contrat de partage de production , ou de contrat de services participent sur la base d’engagements financiers annuels à l’alimentation d’un fonds d’appui au développement local destiné à contribuer au développement économique et social des collectivités territoriales situées dans les zones d’intervention des sociétés… Le montant annuel de ces engagements financiers est de zéro virgule cinq pour cent (0,5%) du chiffre d’affaires hors taxe annuel.







A titre de comparaison, Mbaye Dione, maire de Ngoundiane, s’active dans la coopération décentralisée d’où les communes peuvent tirer des ressources additionnelles pour accroître leurs actions de développement économique et social (revenus financiers et non financiers). Il s’adosse aussi à l’existence de carrières qui génèrent des revenus financiers (redevances et autres) : véritables mamelles renforçant l’assiette fiscale de sa commune! L’on ne peut qu’admirer ce que ce cousin du Jobass (un thiandol pure souche) est en train de réaliser de bon et de durable à Ngoundiane en termes de réalisations, en particulier de création d’emplois pour les jeunes et les femmes de sa commune. L’intercommunalité aurait même permis de faire des réalisations d’intérêts communs entre les communes-sœurs du Jobass et de Ngoundiane. Les égos surdimensionnés des politiciens ne devraient donc pas inhiber/annihiler cette possibilité prometteuse, susceptible de transcender les générations. Ces réalisations d’intérêts communs seraient tout aussi valables avec d’autres communes contigües à celles du Jobass comme celle de Thiès. Au-delà des communes du Jobass et des autres du département de Thiès, l’intercommunalité intéresse toutes les autres collectivités territoriales du Sénégal, surtout celles unies par la géographie et la culture. Mais encore faudrait-il une vision et une ambition sans coloration et sans connotation politiciennes de la part des maires des différentes communes voisines, pourvu qu’ils soient capables de dépassement et de mutualisation de leurs ressources pour un partenariat mutuellement bénéfique pour leurs populations.



Il convient de souligner que le Sénégal, avant d’atteindre totalement ses Objectifs du Millénaire pour le Développement, s’inscrivait déjà dans la poursuite des Objectifs pour le Développement Durable. Ainsi, il visait l’accès universel à l’eau potable. Quel objectif noble ! Dans ce sillage, et depuis les Objectifs du Millénaire pour le Développement, 04 forages implantés dans la commune de Tassette, du projet Notto-Ndiosmone-Palmarin qu’abrite le Jobass, approvisionnent des localités au-delà des frontières de la région de Thiès, pendant que les fils et filles du Jobass sont toujours inexplicablement assoiffés et durement éprouvés par la pénurie d’eau. Il aurait été souhaitable que la justice sociale et l’équité territoriale tant chantées/chantonnées, fussent une réalité au Jobass. Ou tout au moins, qu’elles ne soient pas en contradiction avec la soif et la corvée d’eau qui hantent quotidiennement le sommeil des Jobassois. L’équité territoriale et la justice sociale tant prônées et vantées auraient véritablement imposé aux autorités étatiques, que les Jobassois fussent prioritairement approvisionnés à partir des forages réalisés dans leur terroir. Le bon sens aurait voulu que cette eau tant convoitée, sortie de la nappe de leurs terres, leur serve avant de servir aux populations d’autres collectivités territoriales. C’eût été la norme.







Or l’eau coule de ces forages depuis le Programme d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire (PEPAM) du magistère du président Abdoulaye Wade sans aucun impact réel pour les Jobassois. Et comme si le projet Notto-Ndiosmone-Palmarin ne suffisait pas, ou alors, comme si l’on cherchait à mieux exploiter la nappe Jobassoise, décidément si prisée, voilà que 10 autres forages non moins importants du Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain (PEAMU) sont implantés dans la commune de Notto-Jobass (entre Diass-Palam et Palam-Thioyane) en renfort au projet Keur Momar Sarr 3 pour desservir principalement la région de Dakar. Face à tant de gros investissements sans retombées positives visibles pour la commune de Notto, les Jobassois, tout en préservant leur dignité, s’inquiètent, s’interrogent et s’indignent. Toutefois, ils exigent avec beaucoup de fermeté que leurs nappes ne soient pas asséchées, leurs vallées et leurs marigots desséchés par l’exploitation excessive du potentiel hydraulique de leur terroir au profit d’autres communes totalement épargnées par les effets néfastes de l’impact environnemental et social. Ce serait injuste, d’autant plus injuste que le projet Notto-Diosmone-Palmarin, à l’actif du président Abdoulaye Wade, n’est véritablement pas profitable à Notto-Jobass. Comment peut-on alors si facilement passer de Notto-Ndiosmone-Palmarin au Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain dont Dakar est la principale région concernée, sans satisfaire la demande locale ? N’est-ce pas une deuxième injustice venue se superposer à la première comme pour narguer les Jobassois? Au total, deux injustices d’une immoralité inhumaine et d’une anormalité déshumanisante. Et d’ailleurs, les Jobassois ne demandent pas beaucoup ; en tous les cas pas l’impossible. Républicains jusqu’à la moelle épinière, ils ne valent pas moins que les populations des 17 communes impactées par Notto-Ndiosmone-Palmarin, encore moins que celles de Dakar, bénéficiaires du PEAMU. Ils voudraient simplement que justice leur soit rendue. Qui plus est, ils voudraient être réhabilités dans leur dignité bafouée. Et si seulement l’Etat pouvait redimensionner le réseau local constitué de vieux forages très souvent en pannes dues à de multiples facteurs et le connecter aux deux plateformes hydrauliques existantes.







Nul ne le souhaite. Mais pire que le pétrole, l’eau sera bientôt (si ce n’est déjà pas le cas) source de soulèvements populaires contre les gouvernants ou de conflits armés entre Etats. Suivez mon regard que je ne voudrais surtout pas orienter vers le Cap-Skiring. Mais alors, ne faudrait-il pas revoir le Code de l'Eau, à l'image du Code Minier, (instauration de fonds d’appui et de péréquation et d’appui au développement local) ou alors instituer une discrimination positive pour les communes d'implantation des forages, ou leur reverser une partie des taxes collectées ? L’eau c’est la vie. Il n’y a pas de vie sans eau. Peut-on en dire autant pour le pétrole, le gaz et l’or ? Quel sens y aurait-il à prétendre qu’il n’y a pas de vie sans pétrole, sans gaz, ou sans or ? Faudrait juste que nous nous comprenions : l’eau est une ressource naturelle et minérale au même titre que le pétrole, le gaz, l’or, le Zircon etc. S’il est donc possible de valoriser ces combustibles, ou ce métal qu’est l’or, ne faudrait-il pas davantage valoriser l’eau ?



Pourquoi la réforme constitutionnelle de mars 2016 adoptée par le peuple sénégalais (Referendum) ne s’appliquerait-elle pas en ses articles ci dessous?



Article 25-1 : ‘’ les Ressources naturelles appartiennent au Peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie. L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable.’’



Article 35-3 : ‘’ Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures :’’



Ces nouvelles dispositions constitutionnelles ôtent la propriété des ressources naturelles à l’Etat et la transfèrent au peuple, seul souverain ! Encore faudrait-il combler le vide juridique du partenariat entre les sociétés chargées d’exploiter ces ressources naturelles et les collectivités territoriales abritant leurs sites d’exploitation. Pourquoi tout est négocié, conclu et signé au niveau central sans l’avis des populations directement impliquées/impactées et sans la prise en charge effective et efficiente de leurs préoccupations ?



Autant l’Etat favorise et valorise l’énergie solaire et éolienne de Taiba Ndiaye, Malikounda et les usines et agropoles de Sandiara ou l’or de Sabadola (Kédougou), autant devrait-il favoriser et revaloriser l’eau de la nappe dans le Jobass, source de vie. Pas de cultures contre-saison, pas de légumes et pas d’agrumes sans eau. Les populations concernées par la vallée du Jobass, ne peuvent que constater les dégâts de l’impact environnemental et social causés par la surexploitation de la nappe (phréatique et/ou du maestrichtien). Y a t-il eu en amont, des études d’impact environnemental et social avant la réalisation d’un nombre aussi important d’ouvrages dans la même zone ?







Pourquoi ne pas introduire une réforme complète de l’hydraulique intégrant la RSE Responsabilité Sociétale d’Entreprise et la Contribution Economique Locale ? Mais pourquoi? Les forages d’utilité nationale ne devraient-ils pas d’abord avoir un impact positif local ? Le combat des Jobassois ne se limite pas à leurs revendications légales et légitimes pour leur approvisionnement en eau à partir des 14 forages réalisés dans leur terroir. L’eau c’est, pour le moment, le pétrole et le gaz du Jobass. C’est aussi l’énergie photovoltaïque, éolienne et l’or du Jobass. Un projet avec 17 communes impliquées, qui alimente 175 localités situées dans les régions traversées (Thiès et Fatick) et dessert une population estimée en 2010 à 262500 personnes, doit-il ne pas impacter positivement les collectivités territoriales de la nappe d’approvisionnement ? Qu’est-ce qui lie SEHO à la commune de Tassette ou à celle de Notto-Jobass ? En plus du préjudice de Notto-Ndiosmone-Palmarin, faut-il encore approvisionner Thiès et Dakar à partir des 10 nouveaux forages sans vraiment tenir compte de tout le respect, de la considération, et de la reconnaissance dus aux Jabassois ? Faut-il que le Jobass soit une vache laitière qu’on traite à profusion mais qu’on n’engraisse pas? Une vache qui n’est bonne que pour son lait ? Voilà une des raisons qui fondent les jobassois à exiger que les sociétés qui se font beaucoup d’argent à partir de leurs 14 forages d’utilité nationale (04 dans la commune de Tassette et 10 dans celle de Notto-Jobass, reversent des redevances à leurs collectivités territoriales et que cet argent serve d’abord à assurer/faciliter leur accès aux services sociaux de base. Et d’ailleurs, pourquoi la confusion qui entoure le fameux Projet d'urgence complémentaire (PUC) de Tassette adossé au PEAMU ? Comment accepter que les 10 forages de Palam géographiquement implantés dans Notto-Jobass, soient administrativement enregistrés en faveur de Tassette et gérés par la SONES ? Pourquoi avoir contourné OFOR dans la gestion de ces forages ? Autrement dit, pourquoi le projet Notto-Ndiosmone-Palmarin est-il sous la tutelle de l’OFOR pendant que la plateforme du PEAMU est du domaine de compétence de la SONES ? Que cache cette curieuse et incompréhensible option ? Il appartient à l’Etat de corriger l’erreur d’avoir officiellement enregistré la deuxième plateforme de forages sise entre Diass palam et Palam Thioyane à la commune de Tassette alors qu’elle est géographiquement implantée dans le périmètre communal de Notto. Qui est derrière cette incohérence-ingérence, cette incongruité ? Pourquoi tant d’erreurs administratives et d’incohérences territoriales les unes et les autres aussi confuses qu’inacceptables ? Cautionner de telles erreurs et incohérences ne serait-il pas cheminer hors du territoire de la légalité ? Un Etat peut-il se permettre de passer outre la légalité ?







Il appartient à l’Etat de corriger l’erreur et l’incohérence d’avoir officiellement attribué à la commune de Tassette des forages qui sont géographiquement implantés dans le terroir/territoire de Notto-Jobass. Il est impératif de le faire vite pour éviter que la lave-frustration qui ne cesse de couver dangereusement dans le cœur des populations n’emportât tout son passage. L’eau n’est pas encore une compétence transférée. Néanmoins, elle entre en droite ligne dans les compétences générales des collectivités territoriales. L’Etat qui fait de gros investissements à travers le Programme d’Urgence pour le Développement Communautaire (PUDC), le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et territoires frontaliers (PUMA) et autres projets, doit bien communiquer pour éviter toute confusion volontaire ou récupération politicienne de ses projets/réalisations. Il doit même, à travers le PUMA, imposer, renforcer et promouvoir l’intercommunalité. Toute confusion ou récupération ne ferait que mettre de l’huile sur le feu de la colère et de la contestation. Il faudrait une transparence et une différentiation sur les réalisations du pouvoir central et sur celles des collectivités territoriales. D’où l’importance de bien communiquer et d’informer juste et vrai au moment opportun. Il ne faudrait jamais rater le temps propice à la communication, surtout à la bonne communication. Car, les populations ont véritablement besoin de transparence. Elles veulent savoir qui fait quoi, quand, comment et avec qui. Cependant, elles savent et ont pris conscience qu’aucune réalisation ne se fait sur la base de la charité, du mécénat ou de la bienfaisance. Elles n’ont affaire ni à des mécènes ni à des bienfaiteurs. Il serait donc prétentieux de s’auto glorifier pour une quelconque réalisation. Toute prétention, suffisance ou arrogance ne ferait que mettre de l’huile sur le feu.







Vivement que le Sénégal, dirigé par un brillant géologue, revoit son Code de l’Eau. Le Jobass en a urgemment besoin. D’autant plus besoin qu’il a toujours été une terre de refus. Et les générations actuelles n’entendent pas déroger à cette règle immuable. L’erreur du président Macky Sall serait d’écouter des responsables, qui ne lui rapportent pas les bonnes informations à la base, et de ce fait, de ne pas personnellement prendre ce problème en charge. D’ailleurs, pourquoi n’a-t-on pas pris au sérieux la marche de protestation contre la pénurie d’eau au Jobass organisée le 15 février dernier à Notto par Les Sentinelles du Jobass? Ce fut pourtant une démarche on ne peut plus responsable et éminemment républicaine. Ce sont ceux qui avaient tenté de saboter ou de saborder cette marche pacifique (un droit inscrit dans la constitution) qui ne sont pas républicains. Les sentinelles du Jobass sont vent debout et demandent solennellement à l’Etat de garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et d’assurer une gestion durable des ressources en eau dans leur terroir comme stipulé dans les ODD. Pourquoi faudrait-il toujours attendre qu’il y ait des émeutes, des actes de violence, de vandalisme et de barbarie (ce que nous ne cautionnons pas ou condamnons) pour enfin prendre les gens au sérieux ? Pourquoi ? Martin Luther King ne disait-il pas que l’émeute est le langage de ceux qui ne sont pas entendus ? Pourquoi ne pas sereinement agir maintenant au lieu de réagir à de probables manifestations des Jobassois? Cela est souvent arrivé ailleurs. Et c’est ce que veulent éviter les Jobassois. N’avons-nous pas l’une des meilleures polices d’Afrique et du monde ? Nos renseignements généraux ne sont-ils pas des plus performants en Afrique ? Pourquoi ne leur accorderait-on pas une oreille plus fine et attentive sur la situation qui prévaut à Jobass ? Pourquoi les corps de contrôle de l’Etat ne complèteraient-ils pas les renseignements généraux dans le suivi-évaluation de la gouvernance locale? Voilà autant de questions qui taraudent l’esprit des Jobassois. Il est donc loisible de comprendre que c’est la mort dans l’âme que Les sentinelles affirment que leur patience a des limites. Unies aux populations jobassoises, elles clament à qui veut l’entendre, qu’on ne peut indéfiniment retenir le couvercle d’une marmite qui boue.







Certes, les livres d’histoire ne parlent pas toujours du Jobass pour des raisons qui n’obéissent rigoureusement pas à une démarche scientifique et à une honnêteté intellectuelle. Toutefois, nous osons croire que le Professeur Iba Der Thiam et son Comité Scientifique pour la réécriture de l’histoire du Sénégal, auront la sagesse de corriger cette imperfection, car une histoire du Sénégal sans le Jobass serait à coup sûr, une histoire biaisée, incomplète.







In fine, il convient d’admettre et de retenir pendant qu’il est encore temps, qu’il n’y a pas plus valables, plus valeureux, plus véridiques, plus patriotes et plus républicains que les Jobassois. Il incombe au pouvoir de mesurer la gravité de la situation et surtout d’être diligent et redevable face à l’urgence à agir. Une fois que ce problème aura été réglé, un grand pas en avant aura été déjà fait pour cette contrée du Sénégal aussi méritante que les autres vers plus de justice sociale et d’équité territoriale.



Samuel SENE



Consultant-formateur



Ecrivain-chercheur