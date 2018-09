Révocation de Khalifa Sall : La LD Debout condamne et réitère son appel pour un large rassemblement des démocrates

La Ligue Démocratique-Debout a condamné la révocation du Maire de la Ville de Dakar par le Président de la République, et assure que, malgré les « interprétations diverses et quelquefois saugrenues provenant de diverses sources du régime en place, il n’y a aucune disposition réglementaire qui oblige le Président de la République à révoquer le Maire de Dakar sans attendre l’extinction de toutes les voies de recours de ce dernier ». Dans une note rendue publiuqe, les camarades de Souleymane Guèye Cissé, Sg de la LD Debout d’indiquer que la décision précipitée de Macky Sall « n’est qu’un nouvel épisode de la stratégie de liquidation d’un adversaire politique, Khalifa Sall, qui n’a pu être possible que par l’instrumentalisation de la Justice et la domestication de certains juges dont tout le monde sait désormais qu’ils ne rendent la justice que pour le Président de la République ».

Selon la même source, « cette dernière dérive autoritaire vient confirmer, si besoin en était, la pertinence de l’appel constant de LD-Debout pour un large rassemblement des démocrates et patriotes pour, d’une part, rendre possible le départ du Président Macky Sall qui a failli dans ses missions et dans ses engagements, et d’autre part, créer les conditions nécessaires aux réformes institutionnelles, politiques, économiques et sociales qu’appelle la situation du pays ».



La LD-Debout d’appeller le peuple sénégalais pour finir à refuser son parrainage à Macky Sall qui serait selon eux, « engager le Sénégal dans la voie d’une dictature certaine et d’aggravation de la mal gouvernance qui a déjà considérablement éprouvé les populations ». LD-Debout d’inviter plutôt les Sénégalaises et les Sénégalais à s’orienter vers Fippu-Alternative Citoyenne qui porte un programme alternatif de redressement du Sénégal qui sera conduit par une équipe d’hommes et de femmes compétents, intègres et patriotes, autour d’un candidat de rupture.