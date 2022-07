Revalorisation du niveau de vie des personnes du 3ème âge : les deux mesures fortes de Macky Sall

Le Président de la République a reçu le mardi 26 juillet 2022, une forte délégation des Associations de Retraités affiliées à l'IPRES venues des 14 régions du Sénégal. Ces derniers étaient accompagnés par le PCA de l'IPRES, le DG Amadou Lamine Dieng et des cadres du ministère du travail. Au cours de cette rencontre, des décisions ont été prises par Macky Sall allant dans le sens de revaloriser l'allocation des veuves et la généralisation de la récente hausse des pensions. En effet, les veuves affiliées à l'Institution vont désormais bénéficier de la pension minimale de 35.000 fr cfa.

En outre, tous les Retraités qui n'avaient jusque-là pas bénéficié de la récente hausse de 10% sur les pensions de l'IPRES seront concernés par la mesure.

Un véritable ouf de soulagement pour les couches les plus démunies des allocataires de l'IPRES. Ainsi donc, de 2012 à nos jours, l'IPRES a procédé à des hausses des pensions évaluées à 50%. Le Chef de l’État s'est aussi engagé à donner des instructions fermes au ministère des finances pour que l’État puisse apurer rapidement ses dettes vis-à-vis de l'IPRES.

Rien que l'entrée en vigueur de la pension minimale depuis quelques années coûte à l'IPRES pas moins de 5,2 milliards annuellement. Macky Sall a rappelé la prégnance de la protection sociale et de la promotion d'un capital humain de qualité dans l'axe 2 du Plan Sénégal émergent.

C'est pourquoi il a promis de veiller à l'amélioration des pensions de retraite en vue de les indexer au coût de la vie.

C'est dans la même dynamique que l'État du Sénégal a renoncé aux taxes sur des produits de consommation courante comme le riz, le sucre ou la farine pour soulager davantage les ménages.

Bien entendu ces décisions majeures vont impacter l'Institution de prévoyance sociale qui va supporter leur coût financier. Les Représentants des retraités et la présidente de l'association des veuves et orphelins du Sénégal ont tous apprécié à leur juste valeur ces actes majeurs et décisifs du Président Macky Sall. Ils ont aussi solennellement pris l'engagement de l'accompagner afin qu'il puisse poursuivre son vaste chantier de développer le pays dans la paix et la stabilité, gages de progrès humain.

Les Retraités n'ont pas manqué d'adresser une mention spéciale au PCA Racine Sy pour sa vision et son leadership surtout qu'il reste indubitablement l'homme des réformes majeures engagées depuis plusieurs années par l'Institution sous l'instigation du Chef de l'État. Ce dernier qui se veut un allié naturel et sensible aux diverses préoccupations des Retraités du Sénégal, selon le DG de l'IPRES.