Retransmission, distribution et diffusion de la CAN : Les mises en garde du CNRA

Plus que quelques jours avant le début de la coupe d’Afrique des nations, une compétition très attendue par les férus du ballon rond. Toutefois, la diffusion de ce type de compétitions internationales est assujettie à l’acquisition de droits de retransmission des matches par les structures de communication audiovisuelles.



Ainsi, le CNRA appelle les éditeurs et distributeurs à s’interdire toute retransmission, distribution et diffusion illégale des matches de la coupe d’Afrique des nations qui va se dérouler à partir du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.



Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel rappelle que le non-respect des règles relatives à la concurrence expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi.