Retrait des modèles de bulletins de vote déposés par la Coalition Sopi Sénégal: Le Pds dit obtenir gain de cause et tire sévèrement sur les ex-militants du Parti

À la suite de la lettre adressée au ministre de l’intérieur par le secrétaire général national du Parti Démocratique Sénégalais( Pds), Me Abdoulaye Wade, pour demander le retrait des modèles de bulletins de vote déposés par la Coalition Sopi Sénégal, en vue des législatives( du fait de l'appropriation de la dénomination et le slogan Sopi Sénégal et la reproduction des couleurs, formes, images et symboles du Parti Démocratique Sénégalais), le Pds vient de monter au créneau pour déplorer, disent-ils, l'attitude de leurs ex-camarades tout en informant avoir eu gain de cause. " En perspective des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, d’anciens militants du Parti Démocratique Sénégalais, experts certifiés en manipulation, ont tenté à travers leur bulletin de vote d’usurper les couleurs et le symbole du PDS. C’est ainsi que le Frère Secrétaire Général National, Maitre Abdoulaye Wade a saisi le ministre de l’intérieur pour récuser le modèle de bulletin déposé par la coalition du nom de sopi Senegal. Ces ex-militants du PDS cherchaient honteusement à tromper les électeurs et à compromettre la sincérité du vote en grappillant quelques électeurs fidèles au bulletin avec l’épi de mil. Leur tentative diabolique s’est soldée par un cuisant échec. En effet, aussi bien l’épi de mil qu’ils voulaient utiliser que la couleur jaune clair, base de nos bulletins lors des élections précédentes ne figurent plus sur le leur", a déclaré ladite formation politique.



"Sans aucune pudeur et sans aucune preuve produite, ils prêtent imprudemment et de manière diffamatoire au frère Secrétaire Général National, Me Abdoulaye Wade la maladresse de parler dans sa lettre adressée au ministre de l’intérieur ‘’d’épi de maïs’’. Ce qui est faux et qui entre en droite ligne avec leurs tentatives permanentes de mener une campagne de décrédibilisation de ce patrimoine qu’est le frère Secrétaire Général National qu’ils n’ont de cesse, toute honte bue, de traîner dans la boue. L’opinion peut constater que Maitre Wade fondateur du parti a parlé ‘’d’épi de mil’’ dans son courrier. ( Voir lettre jointe déchargée par le ministère de l’intérieur). Pour les autres sujets qu’ils évoquent sans arguments sérieux dans le but de divertir les sénégalais, le PDS leur répond par le mépris et réserve ses énergies pour la campagne électorale qui s’ouvre dans deux semaines", a-t-on ajouté.



Et de conclure " Enfin, le Parti Démocratique Sénégalais appelle ses militants et sympathisants à faire fi de l’obssession clinique d’un groupuscule qui n’a d’autre thème de campagne que de déverser un venin enragé sur le SGN alors que les sénégalais souhaitent des candidats à même de prendre en charge les préoccupations des populations. Le Parti Démocratique Sénégalais demande à ses militantes et militants de tout mettre en oeuvre pour le triomphe de la très grande coalition Takku Wallu Sénégal et de l’intercoalition avec “Samm sa Kaddu”.