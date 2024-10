Retrait de Macky Sall des 4P: quand la lettre de l’ancien président confirme DakarActu

En fonction à la tête du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P) après avoir quitté le pouvoir le 02 avril dernier, l’ancien président de la République Macky Sall a adressé une lettre au président Emmanuel Macron. Il a manifesté sa décision de se retirer.



« Comme vous le savez probablement, les circonstances de la vie politique sénégalaise, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, m'ont amené à être investi tête de liste de la Coalition Takku Wallu Sénégal pour les élections législatives prévues le 17 novembre 2024. » Dans ces conditions, et pour éviter tout risque d'incompatibilité et de conflit d'intérêt, je voudrais porter à votre aimable attention que j'ai décidé de me mettre en retrait par rapport à mes activités d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète, à compter du 9 octobre, après le sommet de Hambourg sur la durabilité pour lequel j'avais déjà pris des engagements », a-t-il indiqué dans sa lettre adressée au chef d'État français.



Ce samedi, Dakaractu indiquait que « le président Macky Sall a décidé de se mettre en mode retrait par rapport à son poste d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P) ». Il n’est donc pas question d’une quelconque démission qui serait synonyme de se démettre ou de renoncer à une situation donnée. Cette note du président de la République vient confirmer qu’effectivement, il s’agit d’un retrait qui signifie un recul « momentané, temporaire », pour honorer ses obligations électorales.



Il faut noter que l’ancien président de la République Macky Sall a été désigné tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal. Ne va-t-il pas revêtir sa veste pour poursuivre sa mission pour les Peuples et la planète ? Nous en saurons un peu plus après le scrutin du 17 novembre prochain.