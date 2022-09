Retard dans la subvention destinée aux producteurs de riz de la vallée : Le président Macky Sall interpellé !

Le gouvernement avait accordé une subvention de 32 francs aux producteurs de la vallée du fleuve Sénégal, sur le kilogramme de riz paddy pour un montant total estimé à près de trois milliards de francs CFA. Mais depuis l’annonce de la nouvelle, le financement tarde à être versé aux producteurs, si l’on se fie à Ousmane Lom, originaire de Richard Tall qui alerte le chef de l’État Macky Sall. « C’est une situation compliquée, car le riz a été subventionné depuis quelques mois et qu’en réalité automatiquement la subvention devait suivre. Mais rien n’a été fait et pourtant le président de la République avait promis que l’argent allait automatiquement être reversé à la banque et que les paysans devaient avoir à disposition leurs subventions. Ce qui tarde toujours à venir et inquiète les paysans et les producteurs.

Aujourd’hui nous pensons que pour l’intérêt du président, si ces producteurs sont inquiets ça peut faire mal demain ou les jours à venir. Aujourd’hui la subvention s’élevait à 30 jusqu’à 32 francs et que le pays vendait à 130 Frs vous y ajoutez la subvention, le riz paddy est vendu à 162 francs. Donc c'est une subvention de 32 francs qui tarde toujours à venir et qui s’élève à 3 milliards de francs. Ce qui fait que les pays sont inquiets. Car les empêchant d’aller en campagne parce qu’ils ne disposent pas de liquidité. Cette situation peut mener à une déstabilisation totale de la zone. C’est pourquoi nous alertons le président de la République et son gouvernement à régler cette situation », alerte Ousmane Lom...