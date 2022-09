Résultats provisoires des élections des HCCT à Dakar : Sans surprise, la coalition Benno Bokk Yakaar s'offre les cinq départements...

Une élection qui s’est déroulée dans un contexte climatique marqué par les pluies diluviennes mais aussi, par une absence remarquée de plusieurs conseillers, notamment ceux de l’opposition. La coalition Benno Bokk Yakaar elle, a préféré assister à ce rendez-vous électoral qui choisit les conseillers territoriaux dans les différentes régions du Sénégal. À Dakar, c’était pratiquement le calme plat dans plusieurs centres de vote. Mais les résultats l'ont tout autant été malgré qu'ils aient conforté la coalition présidentielle qui était seule en lice. Dans le département, elle s'est offert 1. 405 voix sur 1.537 votants.



Dans le département de Keur Massar, la situation du scrutin à 18 heures fait état de 252 votants parmi lesquels 182 pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Le nombre de suffrages valablement exprimés est de 250.



À Rufisque, le taux de participation s’est élevé à 58,62% avec 350 votants sur 597 inscrits. La coalition présidentielle a obtenu 338 voix. Les bulletins nuls sont seulement au nombre de 3 et 9 bulletins blancs. Dans le département de Pikine, Benno totalise 325 voix sur 339 votants dans les deux bureaux de vote au centre Pikine-Est.



À Guédiawaye, c’est aussi la coalition Benno qui passe. Il n’y avait qu’un seul bureau au centre Thierno Souleymane Baal. Le nombre d’inscrits est de 375, votants, 173 et un bulletin nul. Benno obtient les 164 voix qui se sont exprimées. Six bulletins blancs ont été décomptés.



Dans le département de Dakar au centre Douta Seck, trois bureaux de vote s’y trouvaient avec au total 1.230 inscrits. Dans les trois bureaux de vote du centre Douta Seck, c’est la coalition Benno Bokk Yakaar qui déroule avec 396 voix obtenus dans les trois bureaux de vote.



Dans le bureau de vote numéro 1, le nombre d’inscrits est de 410, les votants : 152, bulletins nuls 00. La coalition Benno Bokk Yakaar a obtenu 139 voix. Les bulletins nuls sont au nombre de 13. Dans le Bureau 3, il y en avait 140. Benno obtient 132 voix. Il y avait 7 bulletins blancs et 1 nul. Également dans le bureau 2, 140 inscrits dont 131 votants. Benno y obtient 125 voix. Les bulletins blancs sont au nombre de 6. Dans les cinq départements, 3. 248 inscrits ont été décomptés.



À rappeler que ces résultats sont provisoires et que la commission nationale de recensement des votes doit se réunir ce mardi avec les représentants des listes pour donner les résultats définitifs.