Résultats provisoires : Le secrétariat exécutif permanent de Benno dénonce des tentatives abjectes de manipulation de l’opposition…

Le secrétariat exécutif permanent de Benno, après réunion, a félicité l’administration territoriale en charge de l’organisation des élections du 31 juillet dernier ainsi qu’aux forces de défense et de sécurité, la CENA et la presse.



Dans un communiqué sorti ce mercredi, le SEP reconnaît une transparence et une sincérité dans l’expression libre de la volonté des Sénégalais.



Le secrétariat exécutif de la coalition BBY salue et magnifie encore une fois la maturité du peuple sénégalais qui, rejetant les appels à la violence, et qui s’est mobilisé pour accomplir, dans le calme et la sérénité, son devoir citoyen pour se choisir ses représentants devant siéger à l’Assemblée nationale lors de la prochaine législature.



Appréciant les résultats issus des urnes sur la base des PV qui lui sont parvenus, le SEP assure qu’avec la victoire dans trente départements sur quarante-six, la liste Benno Bokk Yakaar remporte les élections législatives du 31 juillet et conserve sa majorité, selon les procès-verbaux qui nous sont parvenus, en attendant la confirmation officielle de celle-ci.



Dès lors, dans une période d’attente de résultats provisoires, le secrétariat exécutif permanent de Benno regrette « des tentatives abjectes de manipulation de l’opinion, à travers les médias, les réseaux sociaux en particulier qui ne sauraient prospérer. C’est pourquoi, le SEP de Benno appelle ses militants et les populations à la vigilance et à attendre dans la sérénité la proclamation officielle des résultats par les organes de recensement des votes compétents en la matière.